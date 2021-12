Ibicuí fica sem água após ladrões roubarem cabos de energia da Embasa

O fornecimento de água da cidade de Ibicuí (a 520 quilômetros de Salvador) está suspenso desde a madrugada deste sábado, 24, após ladrões roubarem os cabos elétricos do quadro de comando responsável pela captação do manancial no município. A previsão é que o abastecimento seja normalizado por volta das 20h.

Equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) já estão no local para realizar a substituição do equipamento. O órgão registrou a ocorrência na delegacia da cidade de Iguaí, pois a de Ibicuí estava fechada. Não há informações sobre os criminosos.

