Ibama começa a combater incêndio na Chapada Diamantina

O Centro de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevfogo) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) começa a atuar neste sábado, 12, no combate ao incêndio no Parque Nacional Chapada Diamantina, na Bahia. O fogo teve início na região nesta segunda-feira, 7, e já atinge uma área de mil hectares. A causa é uma das secas mais severas já registradas no local.



Além de equipe de técnicos do Prevfogo, o Ibama disponibilizou um helicóptero que ajudará no acesso às áreas atingidas. A situação, segundo o chefe substituto do Parque Nacional Chapada Diamantina, Cezar Gonçalves, responsável pela administração do parque neste sábado, é preocupante. Cerca de 60 brigadistas atuam, com revezamento de equipe, 24 horas por dia, desde o início do fogo. Segundo Gonçalves, o fogo está próximo à serra, em local de difícil acesso. A equipe utiliza helicópteros para acessar e desembarcar. O combate tem sido feito por terra.

"As chuvas têm sido abaixo da média desde agosto de 2011, portanto, já estamos há mais de um ano com problemas graves de incêndios. O maior foi de uma área de 9 mil hectares na região de Mucugê, próxima ao parque", disse Gonçalves. Segundo ele, o tempo agora está nublado, mas que não deve chover. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas no local até a próxima semana.

Atuam no parque, além do Ibama, o Corpo de Bombeiros da Bahia, o Instituto Chico Mendes (ICMBio), a Cema - Consultoria Especializada na Área Ambiental e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) do estado da Bahia. Outras brigadas voluntárias também estão no local, como a brigada do Vale do Capão, região próxima também atingida pelo fogo.

O Parque Nacional Chapada Diamantina recebe cerca de 16 mil visitantes por ano. Apesar do incêndio, as visitas ainda estão permitidas. A trilha percorrida pelos turistas estaria distante da área atingida. No entanto, a administração do parque recomenda cuidados. Os turistas devem procurar associações ou guias autorizados nas cidades próximas e não devem entrar desacompanhados ou se afastar da trilha determinada.

