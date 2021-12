Ibama autoriza redução de vazão do rio São Francisco

A redução da vazão defluente da barragem de Sobradinho, no rio São Francisco, foi anunciada nesta segunda-feira (26) em reunião realizada na Agência Nacional de Águas (ANA), em Brasília. O parecer que autoriza a diminuição de 800 metros cúbicos/s para 700 metros cúbicos/s a partir do dia 10 de outubro, foi apresentado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) após diversos pedidos feitos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O assunto é polêmico e envolve os demais usuários do rio, representados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), que em sua maioria discorda da diminuição da vazão abaixo dos 800 metros cúbicos/s. Este é o mais baixo volume de vazão defluente da história do lago e foi autorizado pelo Ibama no final do ano passado, quando o volume útil do reservatório ficou abaixo dos 2%.

A autorização deste ano, assim como em 2015, tem o objetivo de resguardar água para os próximos meses, pois a previsão é que a barragem pode chegar no volume morto antes do mês de dezembro, devido da estiagem que assola a região que faz parte da bacia do São Francisco, onde a previsão para início do período chuvoso é a partir do dia 15 de outubro.

De acordo com o vice-presidente do CBHSF, Wagner Costa, esta perspectiva "aponta para uma situação de alerta para todos, especialmente para as captações para o abastecimento humano". Ele destacou que moradores ribeirinhos reclamam que a baixa vazão diminui a qualidade da água e exige adaptações nos sistemas de captação implantados.

"O rio já está muito baixo e está cada vez mais difícil navegar. Apenas embarcações de médio e pequeno porte conseguem passar pelos canais, porque tem muita banca de areia e as pedras estão cada vez mais à vista", reclamou o barqueiro José Vieira, considerando que "a dificuldade vai aumentar ainda mais com a redução da vazão"

Pesquisas realizadas nos últimos meses pelas universidades federais de Alagoas e Sergipe, apontam os prejuízos da baixa vazão e tiveram relevância na decisão do Ibama, que autorizou a redução para 700 metros cúbicos/s, mediante minucioso acompanhamento técnico.

Monitoramento - Perante as exigências do Ibama, o superintendente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), João Franklin, afirmou que a redução será gradual, iniciando com vazão de 750 metros cúbicos/s no dia 10 de outubro e, caso não haja grandes alterações na bacia, uma semana depois para 700 metros cúbicos/s.

De acordo com a diretora do Ibama, Rose Hofmann, não está descartada a utilização do volume morto em Sobradinho para geração de energia. Ela enfatizou que as próximas medidas dependem dos impactos provocados pela redução da vazão para 700 metros cúbicos/s.

Sobre as dificuldades de captação com o rebaixamento do nível do rio, o presidente da ANA, Vicente Andreu Guillo, disse que quando se tratar de comunidades pequenas, a Defesa Civil deve disponibilizar outros meios de abastecimento, a exemplo do caminhão-pipa.

