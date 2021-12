Ibama apreende 1.500 pássaros silvestres na BR-324

Cerca de 1.500 pássaros foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira, 26, na BR-324, no município de Humildes (a 108 km de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os animais eram transportados ilegalmente, quando foram interceptados durante fiscalização da PRF e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).

Um homem, que não foi identificado, foi preso e encaminhado para o Complexo Policial de Feira de Santana. De acordo com policiais civis, essa é a terceira vez que ele é detido pela mesma infração.

Os animais serão entregues a funcionários do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

