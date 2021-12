O iate de luxo Big Aron, apreendido pela pela Receita Federal por irregularidade na documentação, será leiloado no dia 8 de junho. O lance mínimo será de R$ 26, 8 milhões e poderá ser feita pela internet. A embarcação, avaliada em R$ 60 milhões, está ancorado na Bahia Marina, na avenida Contorno, em Salvador.

Quem quiser se antecipar, os lances devem ser feitos até as 18h do dia 7 de junho. O período para visitação é de 23 e 30 deste mês, das 9h às 12h, na Bahia Marina.

Atribuições

Com cinco andares, a embarcação fabricada em 2004 no estaleiro dinamarquês Assens Skibsvaerft, possui um flybridge (área aberta superior), além de cinco quartos com capacidade para 10 passeiros e cabines para 11 tripulantes.

Quase um apartamento de luxo, o Big Aron contém cozinha, sala de ginástica, cinco banheiros e uma piscina do deck.

As instalações do barco são equipadas com eletrodomésticos como fogão, micro-ondas, quatro geladeiras, duas máquinas de lavar e um televisor LCD de 52 polegadas.

As atribuições não param por aí. O iate tem dois motores a diesel da marca Caterpillar Co, com potência de 1.100hp, e casco de 40,58 metros em aço naval. As superestruturas em alumínio se encontram em bom estado, segundo a Receita Federal.

Ele é equipado também com duas lanchas, sendo uma com uma com motor de 370hp e a outra de 240hp, e duas motos aquáticas da marca Yamaha.

Como dar o lance

Os interessados na embarcação de luxo devem acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no site da Receita, e registrar a proposta no Sistema de Leilão Eletrônico. Demais informações podem ser conferidas no edital do evento.

Iate de luxo será leiloado em Salvador; proposta mínima é de R$ 26, 8 mi | Foto: Divulgação/ATarde

