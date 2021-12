Hotel promove cortejo em homenagem a Iemanjá nesta sexta

Um hotel em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vai promover um culto ecumênico e um cortejo em homenagem a Iemanjá nesta sexta-feira, 2.

Durante o evento, também serão oferecidas oferendas à rainha do mar. Continuando a celebração do dia de Iemanjá, o Hotel Bahia Plaza, vai promover um almoço com comida baiana.

Os ingressos para o cortejo custam R$ 190 por pessoa e podem ser adquiridos na recepção do hotel.

