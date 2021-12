Hotel ocupado está fora de reserva

A área onde está o Hotel Fazenda da Lagoa, ocupado por 25 famílias tupinambás desde o último domingo, 7, em Una (a 503 km de Salvador), no sul baiano, não é considerada terra tradicional indígena, afirmou a Funai, em Brasília.



Com isto, a previsão é que o imóvel seja desocupado ainda esta manhã, segundo a Polícia Federal, que acompanhará a operação.



O coordenador regional da Funai em Eunápolis, Edinaldimar da Silva, afirmou que o problema foi definido após a análise das coordenadas geográficas usadas para a demarcação da terra.



Segundo a Funai, o terreno onde está o hotel não faz parte do espaço delimitado em estudo feito para requerimento de território dos tupinambás de Olivença, em 2012.



A área em questão possui mais de 50 mil hectares e está localizada entre os municípios de Una, Olivença e Buerarema. O hotel, inaugurado há oito anos, possui 14 bangalôs em uma área própria de 6 milhões de m² de mata virgem. Possui, ainda, lagoa, rio e 6 km de praia privada.



Um dos sócios, o empresário Arthur Bahia, disse que a ocupação pelos tupinambás - para cobrar rapidez na demarcação de terras indígenas - o surpreendeu, assim como os outros sócios, a exemplo do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga.



"O hotel não fica na área reconhecida como terra indígena. A situação prejudica a imagem dos índios", disse, negando, ainda, que o resort esteja parcialmente embargado desde 2005, conforme divulgado pelo Ibama segunda-feira.

