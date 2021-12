Hotéis de Morro de São Paulo e Ilhéus registram 100% de ocupação

Baianos e turistas encheram as prais de Morro de São Paulo, que pertence a Ilha de Tinharé, distrito da cidade de Cairu, no sul do estado. Com isso, a região registrou 100% de ocupação da rede hoteleira neste fim de ano. Na cidade de Ilhéus, a rede hoteleira também registra, desde o fim do ano passado, 100% da ocupação.

Morro de São Paulo ficou sem receber turistas de abril a agosto de 2020. Em setembro foi reabrindo gradativamente com liberação para ocupação de 50% dos leitos de hotéis e pousadas e depois, de até 70%.

Apesar disso, no Brasil, conforme o último boletim divulgado pelo Observatório do Turismo da Bahia, o volume das atividades turísticas caiu 63,8% no 2º trimestre de 2020 em relação ao mesmo trimestre de 2019. Seguindo a mesma tendência, a Bahia retraiu 72,0%.

Em relação à receita nominal das atividades turísticas, a Bahia decresceu 73,3%, seguindo o mesmo comportamento do Brasil (-64,9%), segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Regionalmente, todas as 12 unidades da Federação que fo-ram investigadas marcaram queda, com destaque para o Ceará (-72,3%), Bahia (-72,0%), Distrito Federal (-71,9%), Rio Grande do Sul (-71,0%), e Goiás (-65,6%).

