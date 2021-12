Hospital Regional Costa do Cacau realiza mutirão de cirurgias

O Hospital Regional do Cacau iniciou um mutirão que vai possibilitar a realização de 287 cirurgias eletivas em adultos e crianças de 23 municípios baianos. Os pacientes passaram por triagem entre os dias 30 de julho e 4 de agosto, nos municípios de Camacan e Ubaitaba.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), as cirurgias ofertadas para pacientes adultos são as de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica), histerectomia, colecistectomia e tireoidectomia (retirada da tireoide). Já para as crianças de 4 a 13 anos, são disponibilizadas as cirurgias de amigdalectomia com adenoide, hernioplastias inguinal, umbilical e epigástrica e retossigmoidectomia (retirada da bolsa de colostomia).

Além disto, a unidade hospitalar, localizada em Ilhéus, zerou a fila de cirurgias ortopédicas dos pacientes de 67 municípios da região Sul da Bahia.

Ao todo, o hospital já realizou mais de 1.200 procedimentos ortopédicos entre janeiro e agosto deste ano. De acordo com o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas "embora a demanda seja grande, o hospital conseguiu realizar os procedimentos de todos os usuários regulados que aguardavam por uma vaga", afirma.

