Hospital recebe certificação de qualidade

O Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), a 185 km de Salvador, no Recôncavo baiano, acaba de receber dois certificados de qualidade na área hospitalar - concedidos pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) no nível de certificação plena e pela International Organization for Standardization (ISO).



Hoje é o único hospital público do estado e o terceiro do Norte e Nordeste do País a receber uma das certificações mais importantes do setor de saúde no Brasil, chamada de acreditação plena.



A entrega do documento está prevista para o dia 13, no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Santo Antônio de Jesus.



Estão sendo esperados para a cerimônia o ministro da Saúde, Alexandre Padilha; o governador Jaques Wagner e o secretário estadual de Saúde, Jorge Solla.



O HRSAJ atende a uma microrregião de 900 mil habitantes e realiza 25 mil atendimentos e cerca de 450 cirurgias por mês.



Escola



Com a implantação do curso de medicina no Centro de Ciências da Saúde da UFRB, previsto para este mês, o HRSAJ também se tornará hospital-escola. Administrado pelo Instituto Fernando Filgueiras (IFF), o hospital realiza, desde 2009 quando foi inaugurado, uma série de medidas voltadas à melhoria da assistência aos pacientes. Entre elas, periódicas auditorias internas para verificar se as medidas sugeridas foram realmente implementadas e se estão apresentando os resultados esperados.



"A conquista do Nível 2, ou acreditação plena, identifica a atuação focada no cliente/paciente e reforça a melhoria contínua na assistência e procedimentos realizados dentro da instituição", explicou o diretor-geral Alex Carvalho.



Diferentemente de outras instituições de certificação, a acreditação da ONA não é focada apenas nos processos, mas sim na excelência na execução dos mesmos. "Para consegui-la, a instituição deve ter integração harmônica entre todas as áreas: médica, tecnológica, administrativa, financeira, ambiental e assistencial, e trabalhar continuamente para a sua manutenção", disse Alex Carvalho. O secretário de Saúde do estado, Jorge Solla, analisa o título como um grande avanço para o Recôncavo baiano.



Objetivo da ONA



Organização Nacional de Acreditação (ONA) é uma entidade não governamental que se destina a avaliar a qualidade dos serviços de saúde pública e privada e atuam no Brasil, desde 1999.



Tem como objetivo geral promover a implantação de um processo permanente de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde, permitindo o aprimoramento contínuo da atenção, de forma a melhorar a qualidade da assistência em todas as organizações prestadoras de serviços de saúde do País.



O sistema brasileiro de acreditação é dividido em três estágios: o Nível 1 identifica que a instituição tem requisitos básicos de qualidade assistencial e segurança para o paciente.

O Nível 2 caracteriza a adoção do planejamento na organização e o Nível 3 demonstra que a instituição está dentro dos padrões de excelência, utilizando indicadores para avaliação de resultados e a melhoria dos processos.



Para conseguir o nível desejado, é necessário que todas as áreas da instituição tenham atingido o mesmo estágio.

