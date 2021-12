Hospital reabre mas não funciona por falta de médico

O hospital municipal de Conde, a cerca de 180 km de Salvador, voltou a funcionar após fechar na noite do domingo, 2. De acordo com o secretário de saúde, Carlos Henrique, desde o sábado, 1º, os médicos deixaram de ir ao hospital.

"Os salários realmente estão atrasados desde agosto, mas o hospital nunca ficou fechado a não ser no domingo à noite quando fui ameaçado pelo vice-prefeito eleito e a polícia não podia garantir a segurança do local", disse.

Ainda de acordo com o secretário, o hospital voltou a funcionar na segunda. "Já falei com os médicos dos PSF (Posto de Saúde da Família) e eles se mostraram dispostos a ajudar, enquanto os médicos do hospital não voltam e eu também emergencialmente atendo, já que sou médico".

O vice-prefeito eleito e atual vereador, Waltinho da Cristal, afirma que não houve ameaça. "Os profissionais da saúde estão com salários atrasados, ele fecha o hospital e diz que é por falta de segurança, é por falta de profissional", contou.

Ainda de acordo com o futuro vice-prefeito os postos de saúde também estão sem funcionar. "São 13 PSF e muitos estão fechados, sem médico, sem ninguém, ele criou um factóide por que o grupo político dele vai sair do poder depois de 16 anos", falou.

