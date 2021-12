Hospital odontológico é interditado em Vitória da Conquista após irregularidades

O Hospital do Dente, localizado no Centro do município de Vitória da Conquista, sudoeste baiano, foi interditado na manhã desta quarta-feira, 4. De acordo com informações do Blog do Anderson, a porta foi lacrada pela Gerência de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Ainda de acordo com o site, o hospital estaria com um falso odontólogo no atendimento de centenas de pacientes. Alvo de sérias denúncias, a intervenção teria sido forçada por problemas no alvará.

A reabertura só poderá acontecer após a devida regularização.

adblock ativo