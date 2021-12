Hospital no interior faz exames em bebês

Na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km da capital), 11 crianças cujas mães foram infectadas pelo zika vírus durante a gestação passaram por exames oftalmológicos, na manhã desta terça-feira, 15, em uma ação gratuita realizada pelo Hospital de Olhos Clihon.

A iniciativa foi idealizada pelo coordenador do serviço de residência médica da unidade, o professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) Hermelino de Oliveira Neto, para investigar se as crianças nasceram com lesões oculares por conta do vírus contraído pelas mães na gravidez.

Embora ainda não haja uma confirmação oficial, suspeita-se que, além da microcefalia, a infecção por zika vírus provoque lesões em várias estruturas cerebrais, entre elas as que são responsáveis pela visão.

Segundo o coordenador, após os exames os resultados apontaram que uma criança com microcefalia apresentou alterações oculares.

Já outro bebê, que não nasceu com microcefalia, apresentou algumas alterações retinianas graves em ambos os olhos.

Lacuna científica

O oftalmologista disse que a ação para examinar as crianças feirenses surgiu da necessidade de preencher lacuna científica a respeito de quais outros sintomas o zika vírus pode causar em fetos cujas mães foram contaminadas pelo Aedes aegypti.

Segundo o coordenador, a ação deverá continuar nos próximos dias, quando os bebês já avaliados serão encaminhados para exames laboratoriais. "A Clihon prosseguirá com as avaliações oculares das crianças que ainda não passaram por esse processo", assegurou.

Um dos bebês examinados pela equipe do hospital foi a filha da dona de casa Diana Alves, 29 anos, a pequena Keity Dayane, de apenas seis dias. Preocupada, a mãe disse que foi orientada pela equipe médica a retornar à unidade para novos exames oftalmológicos.

"O diagnóstico ainda não saiu. O pessoal disse que é para dar um tempo porque pode haver resto de placenta nos olhos", contou a mãe. "A gente fica aflita com essas informações que surgem a cada dia. Pelo menos, ela não tem microcefalia", prosseguiu Diana, que tem outra filha de 10 anos.

A dona de casa lembrou que foi infectada pelo zika vírus ainda no início da gravidez, então com oito semanas de gestação. À época, ela continua, os rumores sobre os casos de microcefalia associada ao vírus ainda não eram tão grandes.

Sem repelente

"Nem cheguei a usar repelente, pois essa doença não estava tão espalhada como hoje", lembra Diana.

Moradora do bairro Baraúna, ela afirma tomar cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença, mas salienta que o mesmo não ocorre na vizinhança.

"Da minha casa eu cuido, mas bem em frente ao imóvel tem um campo repleto de lixo", reclama.

adblock ativo