Hospital Metropolitano deve ser inaugurado em dezembro

O Hospital Metropolitano, que está sendo erguido no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), está com 78% de obras concluídas, e tem previsão de inauguração para dezembro deste ano. A informação é do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, que inspecionou a unidade na manhã desta quarta-feira, 26, acompanhado da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho.

"O Hospital Metropolitano será o principal equipamento de saúde da RMS, atendendo a todos os casos da rede de urgência e emergência do litoral norte e das cidades que compõem a região metropolitana, pois é de fácil acesso, a partir de diversas vias expressas, desafogando assim o Hospital Geral do Estado, Hospital Geral Roberto Santos e Hospital Geral de Camaçari”, ressaltou Vilas-Boas em nota.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo (Secom), entre obras e equipamentos, a unidade receberá investimentos da ordem de R$ 180 milhões, e será de grande porte, com 27.900 metros quadrados de área construída, contando com 265 leitos, sendo 55 de Terapia Intensiva (UTI) e dez salas de cirurgia.

Ainda de acordo com o órgão, um dos destaques do projeto é a Unidade de Atenção ao Acidente Vascular Cerebral (UAVC), que atenderá pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (isquêmico, hemorrágico ou ataque isquêmico transitório), na fase aguda, ofertando tratamento trombolítico venoso, reabilitação precoce e investigação etiológica completa.

Após a inauguração do Hospital Metropolitano, o Hospital Geral Menandro de Faria será requalificado e terá o perfil modificado para atender gestantes e crianças.

