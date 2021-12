Hospital faz campanha para doação de sangue para o Carnaval

O Hospital Regional, em Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador), lança, na segunda-feira, 24, uma campanha para aumentar a quantidade de doações de sangue no Hemonúcleo de Santo Antônio de Jesus (Hemosaj). Nesta segunda o estoque de sangue do Hemosaj é de 230 bolsas, quando o ideal é 600 por mês. O objetivo da campanha é atrair doadores para reforçar o estoque para o período do Carnaval e também pós-festejos, quando a demanda por sangue aumenta e as doações diminuem.

A campanha é uma parceira com o Hemoba e abrange várias ações com o objetivo de sensibilizar funcionários, familiares de pacientes do Hospital Regional e a comunidade para que o Hemosaj possa manter o estoque regular. Segundo o responsável técnico pelo Hemosaj, o médico Nelson Maciel, a maior dificuldade em captar doadores é a localização do hemonúcleo. "Não tem uma sede própria e funciona num anexo do Hospital Regional, que é longe do centro da cidade. As pessoas precisam pegar um ônibus para se deslocar e reclamam do preço da passagem. Nós trabalhamos para não deixar faltar sangue", disse.

De acordo com Maciel, o número de doadores reduziu em relação há três anos. "O Hemosaj funcionava na Santa Casa de Misericórdia, que é mais central, e passou para o Regional há três anos. Aí tivemos uma redução de aproximadamente 60% no número de doadores. Hoje os doadores são pessoas que vem num grupo de 15, de topic, de cidades vizinhas para doar sangue para parentes ou amigos internados que farão cirurgia. Estes nós chamamos de doadores de reposição", contou o médico.

O número de doadores cai consideravelmente nesta época do ano, período de festas. Em contrapartida, aumenta também o número de acidentes e a necessidade de bolsas para emergências. O diretor médico do Regional, o médico Jorge Lima, disse que, apesar dos esforços do governo para manter os estoques em condição de regularidade, a disponibilidade de sangue permanece escassa. "No período que antecede o carnaval a equipe do Hemosaj estará recebendo os doadores de segunda a quinta-feira no horário das 8 às 11h e das 14 às 16h e às sextas-feiras no turno matutino. Precisamos estar atentos sobre a importância de doar sangue, afinal ninguém sabe quando iremos precisar", disse Lima.

adblock ativo