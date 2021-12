Hospital Estadual da Criança faz mutirão de raio-x em Feira

O Hospital Estadual da Criança (HEC) vai realizar um mutirão de raio-x no sábado, 27, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Os exames estarão disponíveis para crianças de até 15 anos.

Será possível fazer raio-x do crânio, tórax, abdome, face, cavum, idade óssea, mão, punho, antebraço, braço, ombro, perna, cotovelo, quadril, bacia, fêmur, joelho, tornozelo, pé, coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombo-sacra e clavícula. A unidade hospitalar prevê a realização de 100 exames durante a ação, que vai das 7h às 13h.

Os interessados devem levar ao local, que fica na avenida Eduardo Fróes da Mora, S/N, 35 BI, a solicitação do raio-x, documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência. Para mais informações, é possível entrar em contato com o HEC pelo telefone (75) 3602-0369.

