Hospital em Vitória da Conquista sofre tentativa de assalto

Uma dupla tentou assaltar no fim da manhã desta sexta-feira, 9, funcionários e pacientes do Hospital Samur, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

De acordo com o Blog do Anderson, relatos da diretoria dão conta que um bandido invadiu a recepção anunciando a ação enquanto outro comparsa permaneceu sobre uma motocicleta do lado externo da instituição. O ladrão foi embora depois de não conseguir arrombar o vidro do setor financeiro e acabou fugindo levando um relógio de um representante e R$ 2 de um visitante.

O delegado Nei Brito, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, disse que ninguém do hospital ainda foi prestar queixa e nem entregar as imagens das câmeras de segurança.

