Um homem teve atendimento negado após passar mal e cair em frente ao Hospital Municipal Antonio Alves Marcarenhas, no município de Santa Bárbara, a 150 km de Salvador.

O caso aconteceu na tarde deste domingo, 9, e foi registrado por familiares de Paulo de Jesus, que aguardava por socorro sentado na porta da unidade de saúde e sangrava muito após a queda.

As pessoas que estavam com ele pediram ajuda e entraram em desespero ao confirmarem que não havia equipe disponível no hospital.

"Respeitem um ser humano que precisa ser atendido. Ele caiu na porta do hospital, até agora ninguém veio aqui", enfatizada uma das pessoas que aparecem no vídeo.

O Portal A TARDE entrou em contato com o hospital para esclarecer a denúncia. A secretária da diretoria afirmou que Paulo já estava internado na unidade e era acompanhado pela irmã. Entretanto, ela havia saído momentos antes.

A diretora da unidade, Ana Maria Barbosa Pires, também estava em horário de almoço e, até o fechamento desta matéria, não havia retornado.

Veja o vídeo:

Da Redação Hospital em Santa Bárbara nega atendimento a homem ferido

adblock ativo