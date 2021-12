Hospital do sudoeste baiano ganha centro de diagnóstico

O Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), no sudoeste da Bahia, teve nesta quinta-feira, 4, a inauguração de um centro de diagnóstico por imagem. As novas instalações já estão sendo utilizadas pelos pacientes da unidade para diversos tipos de exame. O centro recebeu R$ 13 milhões em investimentos.

A unidade é gerida pela concessionária Rede Brasileira de Diagnóstico (RBD), por meio de uma parceria público-privada (PPP) firmada com o governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Equipamentos para exames de raios-X convencional fixo, mamografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética passam a dar mais precisão e rapidez aos diagnósticos.

A solenidade de inauguração contou com a presença do governador Rui Costa, que destacou a modernidade dos equipamentos e outras melhorias que o hospital está recebendo.

“É a maior unidade de diagnóstico por imagem [em funcionamento] do estado, com os equipamentos mais modernos e sofisticados do mercado. É um investimento grande, que visa qualificar o atendimento, aumentar o número de procedimentos e salvar vidas. Além disso, eu volto até julho para inaugurar a nova emergência do hospital. E a antiga emergência, após a inauguração da nova, nós transformaremos imediatamente em 20 novos leitos de UTI”, disse o governador.

Aeroporto

Além da entrega na área da saúde, Rui visitou obras do terminal de passageiros do novo aeroporto de Conquista. Com investimento de R$ 45 milhões, a construção vai ocupar 3,5 mil m², com entrega prevista para 2018.

