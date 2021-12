Hospital do Oeste recebe doação de poltronas reclináveis

A partir desta semana, acompanhantes da ala pediátrica do Hospital do Oeste (HO), em Barreiras (a 858 km de Salvador), onde são atendidos em média 800 pacientes por mês, tem ganham maior conforto enquanto aguardam a recuperação da saúde das crianças.

O local foi agraciado com a doação de 26 poltronas reclináveis, por parte da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). Este é o terceiro ano consecutivo que a associação faz doações para o HO, que é a maior unidade de saúde da região, com parte dos recursos obtidos com a renda do ingresso solidário da Bahia Farm Show.

O evento, considerado um dos maiores do gênero na região Nordeste, é organizado anualmente pela Aiba, com apoio de diversas instituições e órgãos, na cidade de Luís Eduardo Magalhães. Este ano, somou R$ 23.660 com o ingresso solidário, que foram aplicados na aquisição das poltronas.

A dona de casa Iara Alves, que está há três meses na ala pediátrica acompanhando o filho de 3 anos, aprovou a iniciativa da associação. Ela conta que passava as noites sentada em uma cadeira de plástico, reclinada sobre o leito do filho.

"Agora tenho um lugar confortável para mim, e meu filho tem o espaço da cama toda para ele. É muito cansativo estar aqui, mas agora posso descansar melhor. Estas poltronas são muito bem-vindas", enfatizou Iara Alves, sem esconder a alegria depois de três meses de noites maldormidas na cadeira.

Com recursos do ingresso solidário, em 2014, o setor de Obstetrícia, com capacidade para acolher 31 mulheres, recebeu aparelhos de ar condicionado. No ano passado, os recursos foram usados para adquirir um eletrocardiógrafo para os setores de Clínica Médica e UTI, facilitando o diagnóstico de patologias cardíacas.

Ação

No entanto, a participação da classe dos agropecuaristas em projetos que visam o desenvolvimento regional em diversos setores, completa uma década este ano, por meio da criação do Fundo de Desenvolvimento Sustentável da Bahia (Fundesis), que conta com a parceria do Banco do Nordeste.

O Fundesis já contemplou 45 entidades, com 81 projetos, e beneficiou diretamente cerca de 50 mil pessoas em creches, orfanatos, abrigos para idosos e associações que atendem pessoas com deficiência.

