Hospital de Santo Antônio de Jesus ganha novo tomógrafo

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) programou para a próxima terça-feira, 2, às 9h, no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador), a entrega de um novo tomógrafo, com investimento anunciado de R$ 1 milhão.

O novo tomógrafo do HRSAJ conta com 16 canais e tem como diferenciais a agilidade na realização dos exames e imagens com melhor definição. Os exames realizados pelo equipamento permitem diagnosticar precocemente doenças cardiovasculares, cerebrais e oncológicas.

Na ocasião, que contará com a presença do titular da pasta estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, será assinada, também, uma ordem de serviço para a aquisição e reforma de elevadores instalados na unidade hospitalar do Recôncavo, com custo total de R$ 609 mil.

De acordo com a agenda divulgada pela assessoria de comunicação da Sesab, após a inauguração do novo equipamento médico, Vilas-Boas se reunirá com prefeitos e secretários da saúde de 31 municípios das regiões de Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas.

O objetivo do encontro é tirar dúvidas e conversar sobre os consórcios de saúde que estão sendo implantados em cidades de diversas regiões do estado.

adblock ativo