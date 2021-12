Hospital de Juazeiro suspende atendimento e é denunciado

A decisão da diretoria do Hospital Regional de Juazeiro de suspender o atendimento ambulatorial e as cirurgias eletivas gerou uma denúncia ao Ministério Público Estadual (MPE).

A denúncia foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade que também levou o caso ao conhecimento da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). A suspensão teve início no último dia 8 e a unidade está mantendo apenas os serviços de urgência e emergência, deixando uma média de 1 milhão de pessoas sem atendimento, segundo a SMS.

"Fui comunicado um dia antes, através de oficio, que o atendimento ambulatorial e cirurgias eletivas estariam suspensos. Para mim, é uma decisão arbitrária, pois em nenhum momento eles procuraram o município para termos um diálogo sobre o assunto, apenas fomos pegos de surpresa", afirmou Cássio André Garcia, secretário municipal de saúde.

O secretário informou que, no ofício encaminhado pela direção do HRJ, estava a informação também de que o atendimento de urgência e emergência seriam realizados de forma regulada. "O que é um absurdo, estes procedimentos estavam sendo feitos pela UPA e o serviço ficou sobrecarregado mas, alguns dias depois, a direção do hospital voltou atrás e retornou a atender todos os casos de urgência e emergência, sem classificação", informou.

Cássio Garcia disse ainda que alguns procedimentos do município realizados exclusivamente pelo HRJ deixaram de ser oferecidos por causa da suspensão. "Embora a responsabilidade do contrato seja do governo do estado, estamos empenhados em tentar solucionar o problema, pois é a população que está prejudicada; não só a de Juazeiro, mas sim de toda a região, até mesmo de Pernambuco", lembrou.

O HRJ foi inaugurado em 2009 e é administrado pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Em nota, o órgão informou que está colocando em prática um plano de reestruturação emergencial para adequar os custos ao valor repassado mensalmente pela Sesab. Com isto, apenas os serviços de urgência e emergência são mantidos, além do atendimento a pacientes internados e os de oncologia que estavam em tratamento.

A nota diz ainda que foi feito um pedido de revisão contratual junto à Sesab e, até que ele seja decidido, os serviços estão suspensos. Além disto, o HRJ e IMIP ratificaram o compromisso em garantir a prestação de serviços de qualidade para a população, como tem realizado nos últimos cinco anos, inclusive com a utilização de recursos financeiros próprios, situação que se tornou insustentável.

A Sesab informou que não reconhece e não aceita a decisão tomada de forma unilateral pela direção do HRJ e IMIP, e que apoia totalmente a posição da prefeitura de Juazeiro, inclusive de levar o caso para o MPE. Além disto, o órgão diz que o contrato firmado ainda está em vigor e que deve ser cumprido, com a retomada de todos os serviços imediatamente. O órgão informou ainda que uma reunião com a direção do IMIP está agendada para ocorrer na segunda-feira, 24, na Sesab.

A reportagem de A TARDE não conseguiu contato com o MPE.

