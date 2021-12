Hospitais públicos de Vitória da Conquista acusados de cobrar taxas para realização de procedimentos

Supostas cobranças de taxas para realização de exames e procedimentos médicos estariam acontecendo em hospitais públicos de Vitória da Conquista. De acordo com o portal 'Blitz Conquista', na segunda-feira, 18, foi realizada uma reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal para debater o tema das denúncias de irregularidades.

O vereador Adinilson Pereira (PSB), relator da Comissão, em entrevista, informou que algumas pessoas têm o procurado para denunciar as práticas nos hospitais da cidade: “O paciente é operado no hospital, pelo SUS, tem alta, mas apresenta complicações. Volta ao hospital é internado mas é informado que precisa arcar com as taxas de exames. Em outro caso o paciente está internado e precisa de uma endoscopia e o hospital, que é público, está cobrando uma taxa de R$ 220 para realizar o procedimento”, contou o parlamentar.

Ele frisa que a prática ainda não foi confirmada. “Nós recebemos a denúncia. Nós como vereadores ainda não temos certeza que essa prática está acontecendo. Vamos averiguar em uma fiscalização no hospital, na próxima semana”, disse Adinilson. O nome dos hospitais suspeitos não foram divulgados.

