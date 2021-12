Horário de verão altera serviços, mesmo sem adesão

Pelo terceiro ano consecutivo, a Bahia não aderiu ao horário de verão, que começa à meia-noite de domingo, 19, e vai até o dia 22 de fevereiro. Ainda assim, é preciso ficar atento ao se buscar serviços.

O horário limite de postagem nas agências dos Correios, por exemplo, passará por alterações. No Terminal de Carga Aérea de Salvador, objetos expedidos via Serviço de Encomenda Expressa (Sedex) só serão aceitos até as 20h. No posto do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, as postagens vãoser feitas até 19h e, na Pituba, até 20 horas.

A mudança também será adotada por bancos do interior do Estado, que vão antecipar o atendimento em 60 minutos. Já nas agências de Salvador e da Região Metropolitana, os horários normais de funcionamento serão mantidos.

Segundo informações da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) a alteração de horário em alguns municípios será feita para equilibrar a compensação bancária no país. A realização de operações em caixas eletrônicos ou pela internet seguem o horário de Brasília.

Como Brasília adotou o horário de Verão, serviços como pagamento de conta, por exemplo, que seriam aceitos até às 16h na Bahia, passam a ser aceitos só até as 15h.

O horário de abertura e encerramento das lotéricas não será alterado, mas o apostador precisa ficar atento ao horário de encerramento das apostas, que também segue o de Brasília, portanto, às 18h.

A programação televisiva também passa por alteração para acompanhar a nacional. Já o funcionamento do aeroporto e da Estação Rodoviária não sofrem alterações.

Segundo a Infraero, os voos obedecem à marcação de Brasília, porém as próprias companhias aéreas farão a adequação para o horário local. Com isso, o horário apresentado no bilhete será o que vai ser cumprido na Bahia.

O Estado optou por não implantar o horário de verão devido à rejeição de grande parte da população. Segundo o governador Jaques Wagner, a economia de energia é baixa.

De acordo com relatório do Operador Nacional de Sistema Elétrico, em 2011, último ano que a população baiana precisou adiantar os ponteiros do relógio, o estado economizou 105 megawatts (MW) no ano, o que corresponde a 4,2% de toda a energia elétrica que seria consumida no período.

