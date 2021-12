Homossexual morre espancado com barra de concreto na Bahia

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 3, por volta das 5h, na praia do centro da cidade de Prado, localizada a 791 quilômetros de Salvador. Segundo a Delegacia da Polícia Civil do município, Marcelo Correia Guerra, de 41 anos, foi espancado na cabeça com uma barra de concreto.

De acordo com um dos investigadores do caso, que não quis ser identificado, Marcelo trabalhava como enfermeiro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e, segundo ele, "a vítima era uma pessoa muito conhecida, e querida por muita gente".

O investigador disse ainda que uma das suspeita do caso é que tenha ocorrido uma atitude homofóbica, pois a vítima era homossexual e quando foi encontrado tinha a roupa íntima abaixada até o joelho. O agressor não foi identificado ainda.

O corpo de Marcelo foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) do município de Itamaraju, que fica a aproximadamente cinco quilômetros de Prado. O caso é investigado pela Polícia da região.

adblock ativo