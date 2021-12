Homicídios na RMS caem 17,3% em outubro, diz governo

O número de assassinatos na Região Metropolitana de Salvador (RMS) teve uma redução de 13,8% no mês de outubro, em comparação ao mesmo período em 2012.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 7, durante uma reunião do comitê executivo do programa Pacto Pela Vida, composto por representantes do Judiciário, Ministério Público e outras instituições que trabalham no combate à violência.

De acordo com o comitê, entre os meses de janeiro e outubro deste ano, somente em Salvador, houve queda de 13,2% nos homicídios, enquanto na RMS este número reduziu 17,3% no mesmo período.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, o resultado se deve, dentre outras coisas, à maturidade do Pacto Pela Vida e dos órgãos de segurança pública, que estão atuando diretamente nas causas.

