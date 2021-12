Homicidas são presos e indicam local onde esconderam corpos em Camaçari

Dois homens e um adolescente de 14 anos foram presos em flagrante na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após confessarem a autoria de pelo menos dois homicídios na cidade. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Daniel Neves Santos Filho, 29 anos, Carlos Alberto Neres Blós Júnior e o adolescente ainda indicaram o local onde enterraram os corpos de um casal que estava desaparecido.

Os suspeitos foram capturados por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Polo Industrial (Cipe/Pi) do município em um imóvel no bairro Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira, 9. A informação, no entanto, foi divulgada pela SSP-BA nesta quarta, 10. Uma denúncia anônima ajudou os militares encontrarem os suspeitos.

Com os homens, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, um revólver e um veículo modelo Focus, placa JOD-0346. Em um terreno atrás da casa onde foram localizados, eles mostraram aos policiais onde os corpos estavam enterrados.

adblock ativo