Homicidas são presos com armas e drogas em Candeias

Os traficantes e homicidas Fábio Júlio Costa dos Santos, 22 anos, e Janderson Torres do Nascimento, 19, foram apresentados à imprensa nesta terça-feira, 20, no auditório do edifício-sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade. Eles foram presos ao serem flagrados pela polícia portando dois revólveres calibre 38, municiados, um tablete com meio quilo de maconha, 355 trouxas de mesma droga, 349 pinos de cocaína e 118 pedras de crack, numa via pública, no bairro de Nova Brasília, no município de Candeias, a 46 km de Salvador.

Fábio Júlio era investigado como autor do homicídio do traficante rival Elionildo de Jesus Santos, ocorrido em 1º de janeiro deste ano, no bairro de Nova Brasília. Ao ser interrogado na 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias), o criminoso confessou também ter assassinado o pedreiro Edson Francelino, morto em 22 de dezembro de 2014, no mesmo bairro, depois de confundi-lo com outro traficante. Em 2012, quando ainda era adolescente, Janderson passou um período apreendido por ter cometido um homicídio.

Fábio Júlio e Janderson foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma pela delegada titular da 20ª DT/Candeias Maria das Graças Barreto. A dupla também têm outras passagens pela polícia por roubo.

O material apreendido passará por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Fábio Júlio e Janderson serão encaminhados ao sistema prisional.

adblock ativo