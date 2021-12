Homicidas são presos após matar desafeto em Feira de Santana

Dois homens foram presos nesta sexta-feira, 2, por um homicídio cometido no Centro Comercial de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) na última terça-feira, 30. Anderson Rogério Borges de Jesus, de 31 anos, e Cleiton Duarte Conceição da Silva, 18 anos, executaram Vando Oliveira de Pinho na sexta, 26.

acordo com a polícia, a mãe de Cleiton, Edicleide Fátima da Silva Duarte, 32, também foi presa na ação. Com eles foram encontrados 32 tabletes de maconha, um revólver calibre 92, uma porção de crack e uma prensa hidráulica.

De Segundo o delegado Fabrício Linard, da Delegacia de Homicídios (DH) do município, o crime foi motivado por vingança, uma vez que Vando teria agredido Anderson na micareta que aconteceu no ano passado. No dia do homicídio, os assassinos encontraram a vítima trabalhando e o ameaçaram.Em seguida, eles foram em casa pegar uma faca tipo peixeira e voltaram para matar Vando.

"Imagens de câmeras cedidas pela Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev) foram fundamentais na identificação dos criminosos”, disse o delegado. Anderson e Cleiton vão responder pelo homicídio, além do porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, juntos com Edicleide. Os três envolvidos foram encaminhados para o Presídio Regional da cidade.

adblock ativo