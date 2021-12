Homicida preso em Aracaju já matou cerca de 50 pessoas em Feira, diz delegado

Preso em flagrante na cidade de Aracaju (SE), Leone Santos Costa já matou cerca de 50 pessoas em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), afirmou Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios da cidade, ao Portal A TARDE nesta terça-feira, 29. Segundo o delegado, o homem, que é líder de uma facção criminosa em Feira, foi preso após uma tentativa de homicídio, desta vez na capital sergipana. O crime ocorreu na madrugada deste sábado, 26.

De acordo com Coutinho, "Leone do Pânico" ou "Leone do Pela Porco", como é conhecido, é o Rei de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e líder da facção Caveira, em Feira. "Ele já estava sendo procurado há muito tempo pela polícia e foi se esconder em Aracaju. Ao sabermos disso, entramos em contato com a polícia de lá e passamos a ficha dele", informou o delegado.

Ainda segundo ele, com a prisão do homicida, o número de mortes violentas e vinculado ao crime organizado em Feira deve diminuir. "Eu acredito que vai diminuir bastante os homicídios aqui na cidade por algum tempo, mesmo correndo o risco de que outros integrantes do grupo que ele atuava assumam o comando e continuem cometendo crimes. Mas a polícia já está atenta sobre isso, caso apareça alguém no lugar dele", afirmou.

Até esta terça, 29, Leone ainda está preso em Aracaju, já que cometeu o crime lá. Conforme Coutinho, caberá à Justiça decidir se ele será transferido ou não para Feira de Santana.

Prisão em Aracaju

Segundo o delegado, Leone foi preso em flagrante na madrugada do sábado, 26, na cidade de Aracaju (SE), após uma tentativa de homicídio. Ele atirou contra uma mulher, que estava em um bar, e em um segurança. Na tentativa de fuga, a população ateou fogo no carro do suspeito e acionou a polícia, que fez um cerco e conseguiu prendê-lo.

