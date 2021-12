Homicida é preso com drogas e munições em Candeias

Natanael de Jesus dos Santos, o "Natan", de 22 anos, foi preso em flagrante com drogas na última quarta-feira, 26, em uma via pública do bairro Santo Antônio, em Candeias, a 46 km de Salvador. Natanael é apontado como autor de um assassinato naquela localidade.

Com o criminoso, os policiais apreenderam porções de crack e munições para pistola 380. "Natan" tentou fugir da abordagem policial, sendo alcançado e conduzido à 20ª DT/Candeias. Na delegacia, constatou-se que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico, além de ser acusado de estar envolvido no assassinato do usuário de drogas Josevane Alves Meira, motivado por uma dívida, em setembro deste ano, no Santo Antônio.

A polícia investiga a participação de Natanael em outros assassinatos. Autuado em flagrante por tráfico e porte ilegal de munição, pelo delegado Marcos Laranjeira, ele será encaminhado ao sistema prisional. O material apreendido passará por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

