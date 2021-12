Homens suspeitos de tráfico e homicídios são presos durante operação

Dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios, foram presos na manhã desta terça-feira, 12, em operação da Polícia do Interior (Coorpin), no município de Itapetinga.

Hildinei Barbosa de Carvalho, conhecido como Dinei, e Yuri Sousa Alves, o Bila, tinham mandados de prisão em aberto e segundo o coordenador da 21ª Coorpin, delegado Roberto Gomes da Silva Júnior, o "Bila" é apontado como gerente do tráfico daquela região.

“Investigamos ele como mandante de diversos crimes”, explicou. O delegado ainda informou que as investigações prosseguem para localizar outros traficantes e homicidas.

