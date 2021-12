Homens suspeitos de estupro são presos no norte da Bahia

Dois suspeitos de cometer estupros foram capturados na região do Vale do São Francisco, situada no norte da Bahia. Ambos estavam com prisão preventiva decretada.

Nelson José Gomes da Silva, que foi preso em Juazeiro (a 505 km de Salvador), na quinta-feira, 17, é apontado pela polícia como o responsável por violentar a própria neta, de apenas 7 anos.

Segundo a Polícia Civil, Nelson foi denunciado pela mãe da vítima. Na residência dele, no Assentamento Abrigo Vermelho, foi apreendida uma espingarda de fabricação caseira, o que coloca na ficha dele uma autuação por posse ilegal de arma de fogo.

Outro preso por cometer estupro no próprio seio familiar foi Adriano de Matos Brito, conhecido como Seu Dria. Ele foi detido em Casa Nova (a 573 km da capital), onde, conforme a Polícia Civil, cometeu crimes sexuais contra a própria filha, de 13 anos, entre novembro de 2017 e janeiro deste ano. A mãe da menina o denunciou.

