Homens são presos transportando dinamite da Bahia para Pernambuco

Três homens foram presos nesta quarta-feira, 2, na BR-428, na altura do município de Petrolina, em Pernambuco. De acordo com a polícia, eles saíram de Juazeiro (BA) e foram para a cidade pernambucana transportando 18 kg de dinamite no porta-malas.

A polícia informou que Wiley Maicon Brito, 33 anos, Jackson Douglas da Silva, 26 anos, e Hiago Bruno da Silva Santos, 25 anos, estavam em um veículo modelo Astra, quando foram surpreendidos por policiais pernambucanos.

O carro foi primeiramente localizado por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) da Caatinga, por meio do Sistema de Operações de Inteligência do órgão. O automóvel foi rastreado e identificada a rota usada pelo trio.

Os criminosos foram apresentados em uma delegacia de Petrolina e os explosivos foram encaminhados para perícia.

adblock ativo