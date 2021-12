Homens são presos suspeitos de tráfico e homicídios em Feira de Santana

Apontados pela polícia por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas, Felipe Souza Santos, o Jegue’, Jefferson Lima da Silva, o Tato, e Alison Oliveira Lima, o Au, foram presos na tarde da segunda-feira, 22, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

Segundo informações do Acorda Cidade, policiais informaram que em 2017, Felipe Souza e outros dois comparsas, conhecidos como ‘Colorido’ e ‘Azulzinha’, mataram uma mulher identificada como Vitória Souza Paixão, cujo corpo foi encontrado enrolado em lençol num matagal, situado na rua Pau Pombo, no bairro Aviário.

Conforme as investigações, a vítima teve os cabelos cortados com uma faca de cozinha e foi espancada até a morte por determinação do chefe do tráfico de drogas do local.

No dia 13 de novembro do ano passado, Felipe Souza já havia sido preso pela Polícia Civil em companhia de um adolescente, que também foi apreendido. O suspeito foi preso ao dar entrada no Hospital Geral Clériston Andrade, após troca de tiros com os próprios comparsas.

Já Jefferson Lima da Silva teria assassinado Nailson Santos de Jesus Filho em 2013. O crime ocorreu no bairro Chácara São Cosme. ‘Tato’ também teria matado, com participação de Alison Oliveira Lima, João Vitor dos Santos Paixão, conhecido como ‘Novato’. O motivo do crime foi um desentendimento da vítima com outro membro e líder da facção, identificado como Leone, ordenado a sua morte.

