Homens são presos suspeitos de balear policial em Barreiras

Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira, 1º, no bairro Santo Antônio, em Barreiras, oeste baiano, suspeitos de balearem o policial militar Luís Henrique dos Anjos durante assalto. Na ação, um outro homem identificado como Douglas Bezerra da Silva, que seria parceiro da dupla, também foi preso por esconder o revólver calibre 22, que teria sido utilizado no crime.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública Estadual (SSP-BA), foram encontrados com Maxwell de Jesus Santos e Alex Júnior da Silva de Morais, além da arma, munições e uma motocicleta Honda. Todo o material, juntamente com os suspeitos, foi encaminhado para a Delegacia Territorial do município.

A Operação Visão Noturna foi cumprida por viaturas da Rondesp/oeste, com ajuda do Serviço de Inteligência da Companhia Independente de Policiamento Tático (Oeste) e apoio das 83ª e 84ª CIPMs, ambas de Barreiras.

Assalto

O policial Luís Henrique praticava exercícios físicos na noite de quinta, no bairro de Jardim Vitória, quando foi abordado por Maxwell e Alex, que atiraram contra ele, roubaram seu celular e fugiram em uma motocicleta. O soldado da PM foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Oeste, onde permanece internado, sem risco de morte.

adblock ativo