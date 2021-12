Homens são presos pela PRF com veículo de luxo roubado em Itaberaba

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um veículo de luxo roubado em Fortaleza/CE, na manhã deste sábado, 12, em Itaberaba, distante 280 km de Salvador. As informações foram divulgadas pela PRF nesta segunda-feira, 14.

O flagrante ocorreu por volta das 10h50 no KM 203 da BR 242, trecho de Itaberaba/BA, município localizado na Chapada Diamantina, quando os policiais abordaram um veículo Toyota/Hilux e perceberam sinais de falsificação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) apresentado pelo condutor.

Diante da situação, os PRF’s realizaram uma fiscalização detalhada no veículo, onde verificaram que a numeração do chassi estava adulterada. Em uma consulta ao banco de dados, os policiais constataram se tratar de veículo roubado no dia 04/11/16, em Fortaleza/CE.

O motorista do carro roubado confessou que levaria a caminhonete para Brasília/DF e que, junto com o passageiro que o acompanhava, seriam remunerados pelo transporte.

Os dois homens foram presos e encaminhados com o veículo recuperado e documento falso para a delegacia de polícia judiciária local.

