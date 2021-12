Homens são presos em Madre de Deus e São Francisco do Conde

Marcio Batista dos Santos e Suilan Coutinho Santos foram presos na madrugada desta quinta-feira, 20, no município de Madre de Deus, a 63 km da capital baiana. Enquanto faziam rondas e abordagens na localidade conhecida como Casinhas, policiais militares da Rondesp apreenderam com os criminosos dois quilos de maconha, 100g de crack, celulares e cinco brucutus.

Os acusados foram apresentados na delegacia de Madre de Deus.

São Francisco do Conde

Raimundo Cirqueira dos Santos, Luan Adelino da Silva e Erivaldo Reis Ramos também foram presos durante a operação da polícia nesta quinta-feira, 20, no município de São Franciso do Conde, a 67 km de Salvador. A polícia encontrou um local onde havia comércio clandestino de combustível, na localidade conhecida como refinaria, no limite daquele município. Também foram encontrados 1.100 litros de combustível, dois veículos e a quantia de R$ 449.

Os acusados e o material apreendido foram apresentados na delegacia da cidade.

