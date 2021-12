Homens são presos em flagrante com armas e munições em Barreiras

Dois homens foram presos em flagrante com armas e munições em Barreiras (a 864 quilômetros de Salvador). Ramon Vargas Lírio, 30 anos, e Cassiano Augusto Cerrado, 29 anos, foram localizados por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) no sábado, 25, após uma denúncia anônima. A informação sobre a prisão, no entanto, foi divulgada nesta segunda, 27.

A dupla estava no povoado de Rio de Pedras, na zona rural do município, e tentou jogar as armas em um matagal quando os policiais se aproximaram, mas não conseguiram evitar o flagrante.

Foram apreendidos duas pistolas calibres 22 e 380 e carregadores . Além disto, um rifle e 483 munições foram localizados em dois veículos pertencentes aos suspeitos. Ramon e Cassiano e as armas foram apresentados na 11ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin/Barreiras).

Armas foram apresentadas na 11ª Coordenadoria Regional do Interior

