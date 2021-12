Homens são presos depois de estuprar mulher com doença mental

Dois homens foram presos momentos depois de ter estuprado uma mulher de 33 anos diagnosticada com doença mental. O flagrante aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 24, no município de Ipupiara (a 624 quilômetros de Salvador), mas a informação foi devulgada pela Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta terça, 25.

Hélio Rodrigues Novaes foi encontrado em um sítio, na localidade de Umbaúba, e Agnaldo Santos Rosa, que também é conhecido como "Ouro", estava em uma residência no centro da cidade. Uma espingarda, que estava de posse da dupla, também foi apreendida.

Ambos foram apresentados na Delegacia Territorial do município de Brotas de Macaúbas (a 60 quilômetros de Ipupiara).

As investigações preliminares apontam que Hélio, além do estupro e do porte ilegal de arma, teria participação de um homicídio no município baiano de Ibotirama e dado abrigo a assaltantes que roubaram uma agência do banco do Bradesco de Ipupiara.

Participaram da ação policiais das diligências militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada) e da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (29ª CIPM/Seabra).

