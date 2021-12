Homens são presos comemorando após roubar lotérica

Quatro homens foram presos pela polícia logo após realizarem um assalto a uma casa lotérica no município de Candeias (a cerca de 50 km de Salvador), informou nesta terça-feira, 19, a Polícia Civil. Eles foram capturados, na segunda-feira, 18, enquanto comemoravam o resultado do assalto. O bando subtraiu R$ 1.272,00 da agência. Os policiais recuperaram o dinheiro e apreenderam um revólver calibre 38, municiado.

Julio de França dos Santos, o "Juca", 24 anos, Cláudio Santos Macieira, o "Cau", 35, Rafael Purificação de Souza, 23, Marcelino de Jesus Silva (Careca ou Doçura), 24, foram presos. Conforme a polícia, um adolescente de 17 anos, que também participou do assalto, conseguiu fugir, mas foi apreendido em outro bairro da cidade.

Os policiais encontraram em poder do bando um Citroen C3, de cor prata, um Fiat/Idea, de cor verde e um Renault/Logan. Segundo o delegado William Achan, titular da 20ª Delegacia Territorial (DT), o Ideia utilizado no assalto à lotérica havia sido roubado, no domingo, 17, no bairro da Pituba, em Salvador. A polícia suspeita que os outros veículos também sejam roubados.

Conforme a polícia, Cláudio Macieira tem passagem por roubo a transportes coletivos e Rafael por tráfico de drogas. Marcelino e Júlio, que residem em Candeias, levantaram informações sobre a casa lotérica e levaram a polícia aos três cúmplices, todos de Salvador. Os criminosos foram autuados em flagrante por roubo duplamente qualificado e receptação. O adolescente infrator, que já esteve apreendido por assalto, foi encaminhado ao Ministério Público.

