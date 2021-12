Homens são presos com pistola e máquina de clonar cartões

Dois homens foram presos em Itabuna (a cerca de 440 km de Salvador) após serem flagrados com uma pistola 9mm (de uso restrito), vários cartões de crédito clonados e uma máquina utilizada para clonar cartões, conhecida popularmente como "chupa-cabra", segundo informou nesta quarta-feira, 27, a Polícia Militar (PM-BA).

Valdibergue Souza Antunes e Renato Isaías dos Santos foram capturados na noite de terça-feira, 26, durante a Operação Talismã. A dupla estava na porta de uma casa, que seria a residência de um deles, na localidade do Gongo, no bairro São Lourenço. Os agentes também encontraram extratos bancários e cabos de dados para ligação do "chupa-cabra".

A polícia também apreendeu no mesmo local dois carros (um Honda Civic e um Fiesta). A dupla e os materiais foram apresentados na delegacia local.

Segundo a polícia, Renato já tinha sido preso com outros dois homens instalando o "chupa-cabra" em caixas eletrônicos, em Salvador. Já Valdibergue, havia sido preso no começo do mês, após ser acusado de tentar matar, com três comparsas, quatro pessoas no bairro Banco Raso, em Itabuna. Na ocasião, o grupo foi preso com uma pistola 380 e um revólver calibre 38.

