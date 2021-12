Homens são presos com drogas e munições em Juazeiro

Alano José Miranda Nunes, o "Inho", de 24 anos, foi preso em flagrante portando maconha e cocaína nesta quinta-feira, 11, em Juazeiro, a 502 km de Salvador, durante operação de combate ao tráfico de drogas no município.

Investigadores da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) também prenderam, durante a operação, Demerson Martins Alvestos, 19 anos, flagrado com quatro munições intactas de calibre 38.

A prisão de Alano ocorreu no bairro Alto da Maravilha, onde ele escondia, em uma casa, várias porções de maconha e de cocaína, dois potes de fermento em pó, um invólucro de pó branco enrolado com fita adesiva e um frasco de cloridrato de lidocaína. Dois veículos e aparelhos eletrônicos também foram apreendidos no imóvel.

Alano foi conduzido para o Complexo Policial de Juazeiro, onde já se encontra Demerson, que foi autuado por porte ilegal de munição. As drogas apreendidas durante a operação também estão no Complexo Policial do município.

