Homens são presos com droga e motocicleta desmontada na BA-001

Os irmãos Clebson Francisco dos Santos, de 29 anos, Luiz Nascimento Santana, 23, e Aurelino Francisco Nascimento, 38, foram apreendidos na terça-feira , 11, com um quilo de maconha e uma motocicleta desmontada dentro de um veículo durante uma blitz na BA-001, trecho do município de Porto Seguro (distância de 590 km de Salvador).

De acordo com o portal Radar 64, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ao realizar uma vistoria no interior do veículo encontraram a droga e as peças da moto, licenciada da cidade de Barreiras.

Os homens, a droga e os veículos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro.

