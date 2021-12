Homens são presos com armas e dinheiro falso

Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira, 12, após serem flagrados com rmas e cerca de R$ 15 mil reais em cédulas falsas, no município de Itagimirim (distanet a 602 km de Salvador).

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos são montadores de andaime e utilizaram um fundo falso em um veículo para transportar cerca de 8.200 cartuchos para armas, pistolas espingardas e carregadores de fuzil.

Já a quantia em dinheiro presa com os homens possivelmente seria inserida no comércio local, informou a polícia. Com os supeitos, foram encontradas também dez caixas de produtos anabólicos de origem paraguaia.

A dupla foi ndiciada por tráfico de armas de fogo, falsificação, corrupção e adulteração.

