Homens são presos com 70 Kg de maconha em ônibus interestadual na Bahia

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, após agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrarem 70 kg de maconha escondidos nas malas de viagem em um ônibus de turismo que ia de São Paulo para Natal. O caso aconteceu durante uma fiscalização da PRF no km 828 da BR-116, em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

De acordo com a PRF, agentes abordaram um ônibus que saiu de São Paulo (SP) com destino a Natal (RN). Eles abordaram os ocupantes do ônibus, quando perceberam um "nervosismo incomum em dois passageiros que estavam sentados próximos".

O órgão informou que durante conversa com os policiais, os suspeitos apresentaram informações inconsistentes sobre o destino e motivo da viagem, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização no ônibus.

Na bagagem de um dos passageiros, foram encontrados 45 quilos de maconha. Aos PRFs, ele disse que conseguiu a droga em Uberlândia (MG) e entregaria na rodoviária de Recife (PE). O suspeito ainda informou que receberia R$ 2 mil pelo transporte do entorpecente.

Durante a vistoria, também foram encontrados na bagagem do segundo passageiro mais 26 pacotes da droga. Questionado, o suspeito, natural de Ibipeba, na Bahia, disse que também receberia R$ 2 mil para levar a droga de Uberlândia até a capital pernambucana.

Os suspeitos receberam voz de flagrante delito e a ocorrência foi apresentada com o produto apreendido na Delegacia de Polícia Civil em Vitória da Conquista (BA), para adoção das providências cabíveis. Eles responderão na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

