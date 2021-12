Homens são presos após roubo a carros em Dias d'Ávila

Dois homens foram presos em flagrante após roubarem um carro no bairro Concórdia, em Dias D'Ávila na noite desta quinta-feira, 17. Os policiais foram alertados por moradores e iniciaram as buscas pela dupla.

Os homens, não identificados, foram localizados dentro do veículo. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas do roubo. Com eles foram apreendidos 11 celulares, uma arma de fogo falsa e uma faca.

Os suspeitos ainda confessaram que usaram um outro carro nos assaltos. Mais tarde, este veículo foi encontrado pelo policiais militares.

adblock ativo