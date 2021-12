Homens são presos após perseguição e tiroteio na BR-116

Dois homens de 23 e 52 anos, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos com um carro roubado na noite da segunda-feira, 9, na BR-116, trecho do município de Jequié (distante a 365 km de Salvador), no sudoeste da Bahia. O veículo havia sido levado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em agosto.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam fiscalização no Km 685 da rodovia quando o condutor de um Hyundai/HB 20 ignorou a ordem de parada e avançou em alta velocidade.

Em seguida, houve perseguição e, ao longo de aproximadamente 8 quilômetros, os ocupantes do veículo começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Depois, os dois suspeitos abandonaram o carro em direção a um matagal.

Após buscas na região, o ocupante que estava de carona no veículo foi localizado e preso. Já motorista estava escondido numa pousada e foi capturado na madrugada desta terça, 10. Ele disse que levaria o carro roubado para o estado de São Paulo.

Durante fiscalização no veículo e após consulta ao sistema de dados, os policiais constaram que o carro possuía ocorrência de roubo registrada em agosto deste ano, na cidade de Camaçari.

De acordo com a PRF, não houve feridos durante ação. Além disso, buscas estão sendo realizadas na tentativa de recuperar as armas de fogo utilizada pelos suspeitos.

