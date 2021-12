Homens são presos após apreensão de cocaína avaliada em R$ 250 mil

Uma carga com 16 quilos de cocaína foi apreendida nesta quarta-feira, 25, na cidade de Gandu (a 303 km de Salvador). A droga foi avaliada em R$ 250 mil, segundo atualizou a Polícia Civil na manhã desta quinta, 26.

Após denúncia, policiais federais e militares flagraram o momento em que o entorpecente seria entregue para um homem em um carro Ford Ka, de placa JQY-7000, em um posto de combustível na BR-101.

A droga veia do Mato Grosso e seria comercializada no sul e no extremo sul da Bahia.

Os motoristas do Ka e de um Parati (placa LVI-8034) foram presos. Ainda segundo o site Acorda Cidade, eles iriam comprar a droga. O responsável por transportar a cocaína também foi detido.

