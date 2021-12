Homens são mortos em triplo homicídio em Simões Filho

Três homens foram assassinados na noite desta quarta-feira, 2, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As vítimas foram identificadas como Lucas Moab da Silva Santana, 22 anos, Valdir Cruz de Oliveira, 40 anos, e Nailton da Silva dos Anjos, 23 anos, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

De acordo com o site Fala Simões Filho, homens armados chegaram atirando na rua da Granja, no bairro Pitanguinha Nova. Lucas e Nailton estavam na rua no momento do crime. Um deles, que seria alvo dos criminosos, correu em direção à casa de Valdir, que saiu do imóvel para ver o que estava acontecendo e acabou sendo baleado.

O outro jovem foi atingido na via pública. Não há informações se ele estava acompanhado do alvo da ação ou se foi vítima de bala perdida.

Os homens foram atingidos em diversas partes do corpo. Nailton foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e Lucas e Valdir para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas os três não resistiram aos ferimentos.

A motivação e a autoria dos crimes são desconhecidas.

adblock ativo